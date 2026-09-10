/ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ: ಮೇವು-ನೀರಿಲ್ಲದೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳ ದಾರುಣ ಸಾವು

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಿನಿಸಲು ಮೇವಿಲ್ಲದೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳು ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಕವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು, ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪದ ಬರಗೂರು ತಳಿಯ ಜಾನುವಾರುಗಳಿವೆ.ಆದರೆ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದೆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆ.
ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮುನಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುವವರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಹಸುಗಳು ಮೃತಪಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡ ರೈತರ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬರಗಾಲದ ಬೇಗೆಗೆ ಬೆಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ರೈತರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ (Fodder Bank) ತೆರೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಕ್ರೋಶದೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.