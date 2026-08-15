/ಶಾಗ್ಯ ಗುಂಡೇಟು ಪ್ರಕರಣ: ಜೀ ಕನ್ನಡ ಬಳಿ ಇದೆ EXCLUSIVE ರಿಪೋರ್ಟ್! ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಹನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹನೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಶಾಗ್ಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಳೆಮುರಿದಟ್ಟಿ ಗಸ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ರಹಿತ ನಾಡಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ತಂಡ: ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರಯ್ಯ ಅವತಾರಿ, ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಆರ್. ವಾಚರ್ ಮಹದೇವ ನಾಯಕ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಎಲ್ಲೇಮಾಳ ಡಿ-ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದ ಹಳೆಯೂರು ಅರಣ್ಯ ಭಾಗದ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಎರಡನೇ ತಂಡ: ರೋಹಿತ್ ಕೆ.ಟಿ (ಹೊಳೆಮುರಿದಟ್ಟಿ ಗಸ್ತು), ಶಿವರಾಜು ಸಾಸಲವಾಡದ (ಬೇಟೆಗಾರನಗುಡ್ಡ ಗಸ್ತು) ಹಾಗೂ ಹಲಗಪುರ ಗಸ್ತಿನ ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಗಾಣಿಗ ಮಂಗಲ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ಮೂಸಿಮರದ ಹಗ್ಗು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಗಾಣಿಗಮಂಗಲ ವಾಚ್ ಟವರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೋಮಡಿನಹಳ್ಳ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.ಕರಡಿಕಲ್ಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಲುಪಿದಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕರು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂವರನ್ನೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮೂವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಮೃತರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿ:
ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತರನ್ನು ಮರಿಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ (50), ಜಗನ್ನಾಥದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನ್ ರೋಸ್ ಪೀಟರ್ (42), ಹಾಗೂ ಲಾಸರ್ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ (33) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ, ಮರಿಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಮದಾಸ್ (45) ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2 ನಾಡಬಂದೂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳು ತಂದಿದ್ದ 04 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.