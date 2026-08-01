/ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ನಕಲಿ ಲೋನ್ ದಂಧೆ; ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಆರೋಪ!

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ದಂಧೆಯೊಂದು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜಗಳೂರಿನ ಸುರೇಶಯ್ಯ ಎಂಬುವವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 8.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಕಲಿ ಲೋನ್ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಸಾಲದ ಶಾಕ್:
ಜಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಿರಣ ಬಸವರಾಜ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಕಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲ ಕೂಡ ಅದೇ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಕಿರಣ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 5,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಈ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಆರೋಪ:
"ನಾನ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೇ ಬಾರದಂತೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಕಿರಣ ಬಸವರಾಜ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶಾಖೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲೇ ಸುರೇಶಯ್ಯ ಅವರ 8.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇದೀಗ ಕೀರಣ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೈಟೆಕ್ ಜಾಲ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭಾಗಿಯಾಗುವಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ನಕಲಿ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಖದೀಮರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.