/ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಲಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಂಟಕ: ಕೋಡಿಮಠ ಶ್ರೀಗಳ ಸ್ಪೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ

ಹಾಸನ: ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಡಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಅಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಿರಳವಾಗಿ, ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅವರು, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಭೀಕರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಊರುಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವುದು, ಸಾವು-ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳು ನುಗ್ಗುವಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮಾನವನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಆಳವಾದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಭೂಮಿಯ ತಳಪಾಯವನ್ನು (ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್) ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಡಸು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಶುಭ ತರಲಿದ್ದು, ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, "ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅವರು ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡವರ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.