/ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನ ಉಳಿಸಿ! ಬರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಳಲು

ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದ ರೈತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯು ಸಹ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವರನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಜಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಚಿವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಡಿಯಲು ಮೊದ್ಲು ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ಗಂಡಸರು ಯಾರೂ ಈಗ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಂತೆ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ದುಡಿದ ಹಣ ಮನೆ ಗಂಡಸರ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಚಾಮರಾಜನರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಚಿವ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಹುತ್ತೂರು, ಪಿ.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ, ಜೋರೆದೊಡ್ಡಿ, ಹುಯಿಲನತ್ತ, ಅಜ್ಜಿಪುರ, ದಾಸನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು, ಒಣಗಿದ ಮುಸುಕಿನಜೋಳ, ಅರಿಶಿಣ ಫಸಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಜೋರೆದೊಡ್ಡಿ, ಉಪ್ಪಾರದೊಡ್ಡಿ, ಹುಯಿಲನತ್ತ, ಅಜ್ಜಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.