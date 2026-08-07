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ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನ ಉಳಿಸಿ! ಬರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಳಲು

ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇಂದು ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಚಿವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸಚಿವರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾ... ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ... 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 07, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:05 PM IST
ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನ ಉಳಿಸಿ! ಬರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಳಲು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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