/ಡಿಕೆಶಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ: ಮಂಡ್ಯ ಶಾಸಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಮಂಡ್ಯ: ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಡವೆ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ ತಾಕತ್ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟು ವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಡಿಕೆಶಿ ಕಾಲ್ಗುಣದಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬಂದರೂ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು, ಈಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನು ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "140 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರಮವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನೋವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದು, ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಸಂತಪ್ಪ ಅವರಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಸಮರ್ಥ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.