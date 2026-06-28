Tumakuru Love Case: ಹೇಳೋಕೆ ಲವ್ವರ್‌, ಅಸಲಿಗೆ ಬಾಂ*ಬರ್‌; ಆ 'ಒಂದು' ಕರೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಿತು ಇಬ್ಬರ ಜೀವ!

Tumakuru Bomb Blast: ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ (Love) ಶುರುವಾದ ಪರಿಚಯ... ಬಳಿಕ ನಿಂದನೆ ಹಲ್ಲೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಅಪಹರಣ, ಚಾಕು ದಾಳಿ, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟವರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಮಸಣ ಸೇರಿದರೆ, ಯುವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಳು... ಸದ್ಯ ತುಮಕೂರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ (Tumakuru Bomb Blast) ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಶಿರಾ ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ (Cab Driver) ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ಬಾಂಬ್... ಇವೆಲ್ಲವೂ ತನಿಖೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೇಳೋಕೆ ಲವ್ವರ್, ಅಸಲಿಗೆ ಬಾಂಬರ್!
ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಮ್ಯ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಮ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಂದನೆ, ಹಲ್ಲೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಟಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ರಮ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಜೂನ್ 27ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಮ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹಠಾತ್ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಕೋಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ "ಬದುಕುವುದು ಬೇಡ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಯೋಣ" ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಸಾಯೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕುಟಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ರಮ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ, ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೇಳಿಕೆ!
ಇತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ರಮ್ಯಾ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ಕ್ಯಾಬ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೊದಲು ರಮ್ಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದೆ. ರಮ್ಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಕಿತ್ತು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾನೇ ಬಾಂಬ್ ಕಿತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಡಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅಂಕೋಲಾಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ನಾಗೇಂದ್ರನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆಕೆಯ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋದವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ, ಕಿರುಕುಳ, ಅಪಹರಣ, ಚಾಕು ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಲವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಹಾನಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.