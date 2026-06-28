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Tumakuru Love Case: ಹೇಳೋಕೆ ಲವ್ವರ್‌, ಅಸಲಿಗೆ ಬಾಂ*ಬರ್‌; ಆ 'ಒಂದು' ಕರೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಿತು ಇಬ್ಬರ ಜೀವ!

Ramya-Nagendra Case: ತುಮಕೂರಿನ ಶಿರಾ ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ಬಾಂಬ್... ಇವೆಲ್ಲವೂ ತನಿಖೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್‌ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 28, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:03 PM IST
Tumakuru Love Case: ಹೇಳೋಕೆ ಲವ್ವರ್‌, ಅಸಲಿಗೆ ಬಾಂ*ಬರ್‌; ಆ 'ಒಂದು' ಕರೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಿತು ಇಬ್ಬರ ಜೀವ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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