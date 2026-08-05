/ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಮುನಿಸು: ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಜೋಡೆತ್ತು ಮಾರಿದ ಅನ್ನದಾತ!

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ವರುಣನ ಮುನಿಸಿನಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಟ್ಟಿರುವ ಅನ್ನದಾತರು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಸಿಗದೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ರೈತರು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮೇವಿಗೆ ಪರದಾಟ:
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದನ-ಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತಟವಟ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಮೇವು ಹಾಗಿರಲಿ, ಒಣ ಮೇವಿಗೂ ಭಾರಿ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಿದ ದನ-ಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಲಾಗದೆ, ರೈತರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೇದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಮೇವಿನ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತಮಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಸಾಕಿ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ರೈತ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಎತ್ತುಗಳೇ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇವಿಗೆ ಪರದಾಡುವ ಬದಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರೈತ ಮಲ್ಲೇಶ್ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣನ ಬದಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕೃಷಿಕರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.