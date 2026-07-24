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ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ: ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ಮಾದರಿಯಾದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಿವಾಸಿ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಷಫೀವುಲ್ಲಾ ಎಂಬವರೇ ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರು. ರಸ್ತೆಯ ಅಧೋಗತಿ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಸವಾರರು ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಳಲು ನೋಡಲಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ತರಿಸಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 24, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:25 PM IST
ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ: ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ಮಾದರಿಯಾದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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