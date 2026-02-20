Namma Metro: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRC) ಸೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಡ ದೊರಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CJ Roy case : ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮವೇನು?
ಈಗಿರುವ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ಯವೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 58 ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಸೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನುಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bagalkot News : ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲು, ಚಪ್ಪಲಿ ತೂರಾಟ
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಆರ್ಇಎಸ್ ಮತ್ತು O&M) ಸುಮಿತ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಅವರು, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮವೇ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.