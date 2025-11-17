ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿ

Bangalore to Tumkur Metro: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತರಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಸಿರು ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಮಾರು 59.6 ಕಿಮೀ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಿಡ್ ಕರೆದಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಮಾದವರ-ತುಮಕೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಡಿಪಿಆರ್ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ತುಮಕೂರು ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಡಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ತುಮಕೂರು ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಡಿಪಿಆರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾದಾವರದಿಂದ ತುಮಕೂರುವರೆಗಿನ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ 59.60 ಕಿಮೀ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ನೆಲಮಂಗಲ, ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ನವೆಂಬರ್ 21, 2025ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2024 - 25ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20,649 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.