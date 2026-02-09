ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಿಚ್ಚು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹೈಡ್ರಾಮಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Namma Metro fare hike : ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜನರಿಗೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ಆಸರೆ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ವಿ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದ ಹೈಡ್ರಾಮಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Feb 9, 2026, 08:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರ್.ವಿ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಶನ್: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಯನಗರದ ಆರ್.ವಿ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಕೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ವಾಟಳ್ ಆರ್ಭಟ: ಇತ್ತ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಳ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಟಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಇವರನ್ನ ತಡೆದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು. "ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು" ಅಂತ ವಾಟಾಳ್‌ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜ್ಯ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ : ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, "ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನಾವಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ" ಅಂತ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ದುಡ್ಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲವಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ..! ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಮೀನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು?

ಇದರ ನಡುವೆ ಇಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಕಾವು ನೋಡಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೆರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದು ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೂ ವಿರೋಧ ಮಾತ್ರ ತಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

