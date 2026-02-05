English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • Namma Metro: ʼನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋʼ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್‌ಸಿಗ್ನಲ್

Namma Metro: ʼನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋʼ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್‌ಸಿಗ್ನಲ್

Namma Metro: ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮನವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್‌ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 5, 2026, 11:04 AM IST
  • ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು
  • ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು

Trending Photos

CJ Roy: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕೆಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಸರು ಯಾರದ್ದು?
camera icon5
CJ Roy
CJ Roy: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕೆಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಸರು ಯಾರದ್ದು?
ಪತಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ₹60 ಲಕ್ಷದ ಲಕ್ಷುರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon7
actress divorce
ಪತಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ₹60 ಲಕ್ಷದ ಲಕ್ಷುರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
CJ Roy: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು? ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ…
camera icon8
CJ Roy death reason
CJ Roy: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು? ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ…
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಂತೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ್ರೂ ಇದೆ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..
camera icon6
gold price in Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಂತೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ್ರೂ ಇದೆ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..
Namma Metro: ʼನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋʼ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್‌ಸಿಗ್ನಲ್

Namma Metro: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ದರ ಫೆಬ್ರವರಿ 9, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 10 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 11 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ದರವು 90 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 95 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರವು 1 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 5 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಟಾಪ್‌ 5 ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆಯಾ?

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 31.50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ದರವನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 32 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2025 ರಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ 101.5 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 71.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟ್ರೋ ನೌಕರರ ಯೂನಿಯನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Namma metroBMRCLMetro Ticket Price HikeBangalore Metro NewsMetro fare increase

Trending News