/ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಮೊರೆ? ಬಿಜೆಪಿಯ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನಿಂದಿಸಿದವರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರನ್ನು “ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ದೇಶದ ಜನ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಿಲೇಕಣಿಯವರು ರೂಪಿಸಿದ ಆಧಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ಲೂಟಿ', 'ವ್ಯರ್ಥ ಯೋಜನೆ' ಹಾಗೂ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅದೇ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ನೀಡಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಂದಿಸಿದವರನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ @narendramodi ಗೂ , ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. “ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ” ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ @NandanNilekani ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮರೆತಿರಬಹುದು, ದೇಶದ ಜನ ಮರೆತಿಲ್ಲ.
ನಿಲೇಕಣಿಯವರು ರೂಪಿಸಿದ ಆಧಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು… pic.twitter.com/bg5nrIPYsA
— Hariprasad.B.K. (@HariprasadBK2) July 27, 2026
"ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೇ, ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಗುರುತು ದೊರಕಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಹೇಳನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ನಾಯಕತ್ವವಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶವಾದ. ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಉದ್ದೇಶ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯುವುದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು NTA ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು.
ಸದಸ್ಯರು: ಈ ಬಹುವಿಷಯಾಧಾರಿತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ. ಕಾಮಕೋಟಿ, ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಪನ್ ಡೇಕಾ, ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ಕರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.