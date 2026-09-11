/ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಸಲ್ ಸದ್ದು: ರೈತನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ!

ತುಮಕೂರು/ಪಾವಗಡ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರುಹುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ಮಾದರಿಯ ವಸ್ತುವೊಂದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ಇದೀಗ ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮುತ್ತ ಕುಂಟ್ಲ ಭೂಷಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನ ಗೇಟ್ಗೆ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ದೇವನ್ನ ದಳಂ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡವರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಕಲಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಣದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರ ಒಳಗಾಗಿ ವಕೀಲ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರ ಮೂಲಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಗಂಭೀರ ಅನಾಹುತ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಭೂಷಪ್ಪ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಘಟನೆಯೇ ಬರೆದ ಪತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಳಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ಕಬಳಿಸಲು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.