ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ಆಗಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ!

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ಆಗಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಲೋಕೇಶ್ ಪವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಸಿಟಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಆಂದ್ರದ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮೃತ ಲೋಕೇಶ್ ಪವನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಹಲಸೂರಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ನೆನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಸಿಟಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಅದೇನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 24ನೆ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಮೃತ ಲೋಕೇಶ್, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.