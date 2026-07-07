/ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ! ಏನಿದು ಹೊಸ ನಿಯಮ..?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (BMTC) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ 'ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್' (BMTC Dynamic QR Code) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು... ಈ ನೂತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ (ETM) ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಯೂಆರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ (ಸ್ಥಿರ) ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಯೂಆರ್ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಯುಪಿಐ (UPI) ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ನಿಖರವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ (Success) ಬಳಿಕವೇ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಯೂಆರ್ ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..