/New Rules From June 1: ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿ.. LPG ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ?

New Rules From June 1: ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಜೂನ್ 1 ರಿಮದ ಬದಲಾಗಲಿರುವ ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
New Rules From June 1: ಜೂನ್1 2026ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಫಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು UPI ಪಾವತಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು, ATM ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳು, FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರ ಫಲಕ ನಿಯಮಗಳವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಂತೆ, ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು LPG ಮತ್ತು CNG-PNG ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು FD ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ, ಪ್ಯಾನ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೂನ್ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು, ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳು, ಎಫ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರ ಫಲಕ ನಿಯಮಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
UPI ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: UPI ವಂಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NBCI) ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 30, 2025 ರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, QR ಕೋಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ, ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ UPI ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು: ಮೇ 1, 2026 ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 993 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ LPG ಯ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..ಫಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಕೈವೈಸಿ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಟೋಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಪ್ರೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್,ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು CNG ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಧನ ದರಗಳು ದುಬಾರಿಯಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.