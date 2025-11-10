English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ  ಸದ್ದು ಜೋರಾಗ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 10, 2025, 07:31 PM IST
ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದ ಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್..! ಷರತ್ತು ಬದ್ದ ಸೂತ್ರ ನೀಡಿದ ಕೈ ಕಮಾಂಡ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಏರಡನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸಲ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಡಿಕೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ.ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ.ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಇದರ ನಡುವೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದೆ

2026 ರ ಎಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ.ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ ಡಿ ಎಫ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು,ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಡಿಕೆಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿಕುಮಾರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಆಗಿ ಹಲವು ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು.ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ  ಡಿಕೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ನಡೆಯಲ್ಲ.ಎನಿದ್ರೂ ಕೇರಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರಷ್ಟೇ ಡಿಕೆ ಗೆ ಸಿಎಂ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪದೇ ಪದೇ ದೆಹಲಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೊರಟಿರುವ ಡಿಕೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ.ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಕೆಗೆ ಸಿಎಂ‌ ಪಟ್ಟ ಖಚಿತನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

