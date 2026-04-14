Mysore-Pondicherry Vande Bharat Train: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಇದುವರೆಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ʼವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುʼ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಹ ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ನೇರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ:
ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 16 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೇವಲ 8 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ:
ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೂರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಟ್ಪಾಡಿ, ವೆಲ್ಲೂರು, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪುದುಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ:
ಹೊಸ ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಆರಂಭವಾದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುವವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರೈಲು ಸಂಚಾರವು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ..
* ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮೂಲಕ ಪುದುಚೇರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಆರಂಭವು ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
* ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ವೆಲ್ಲೂರು, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
* ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸುಮಾರು 16 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಪುದುಚೇರಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಡು, ಅರಮನೆಗಳ ನಗರಿ, ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
* ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ರಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು?
ನೀವು ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
* ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹1200
* ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹2500 ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.