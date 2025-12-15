ಬೆಂಗಳೂರು : ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು 2026 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟೇಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಪಬ್ ಗಳ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಐನಾತಿ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ವಂಚಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯೆಸ್.. ಈ ಬಾರಿ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಜಾಯ್ ಮಾಡೋರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಪಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋರನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಬ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತುಂಬಾನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಚೋರರ ಹೊಸ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಫೇಕ್ ಈವೆಂಟ್, ಫೇಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೋಖಾ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ಅಂತಾ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಆಫರ್ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈವೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೂ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಇರೋ ಹಣವನ್ನ ಎಗರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಎಸಗಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಜಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಪೊಲೀಸರ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಕಂಡ ಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಲಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ, ಈವೆಂಟ್ ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಪೊಲೀಸರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರದಿಂದರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ.