ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಶೇರ್ವಾನಿ ಧರಿಸಿದ ವರನು ವಧುವಿನ ಜೊತೆ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ,ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪೂಜಾರಿಯೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 19, 2025, 03:32 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾದ ನವ ದಂಪತಿಗಳು.! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ AI-ರಚಿತ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ರೀಲ್, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಧು-ವರರು ವಿವಾಹದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಸೂಪ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಬರ್..! ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರೋವರದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಶೇರ್ವಾನಿ ಧರಿಸಿದ ವರನು ವಧುವಿನ ಜೊತೆ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ,ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪೂಜಾರಿಯೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ನಿಜವಲ್ಲ. ಇದು AI-ರಚಿತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಡೀಲ್; ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟರಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ ಗ್ರಾತ್ ಔಟ್...!

ಈಗ ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ AI ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಕೆಲವರು ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈಬ್ಸ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಈ AI-ರಚಿತ ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ನೈಜವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

