English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ನವವಧು ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ : ಪತಿ ಸೂರಜ್ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು, ಅತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ನವವಧು ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ : ಪತಿ ಸೂರಜ್ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು, ಅತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಹೆಂಡತಿ ಗಾನವಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಜೊತೆಗೆ ಸೂರಜ್ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 27, 2025, 11:18 PM IST
  • ಯೆಸ್ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ
  • ಹೆಂಡತಿ ಗಾನವಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಜೊತೆಗೆ ಸೂರಜ್ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರೀತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..!
camera icon5
Salman Khan Birthday
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರೀತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..!
ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಏನ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Chaithra kundapura good news
ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಏನ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
&#039;ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್&#039; ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..
camera icon6
Hum Dil De Chuke Sanam
'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..
ನವವಧು ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ : ಪತಿ ಸೂರಜ್ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು, ಅತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿನ್ನೆ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೃತಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರವೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ..! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಪತಿ ಸೂರಜ್ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು,ಅತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ:

ಯೆಸ್ ನವವಿವಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಹೆಂಡತಿ ಗಾನವಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೂರಜ್ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಗಾನವಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೂರಜ್‌ ಕುಟುಂಬದವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಪತಿ ಸೂರಜ್, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಂಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.ಅಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾಗಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು,ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂತ್ರಾಲಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಗೆ ತೆಲುಗು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ

ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಐದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ರು.ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗಾನವಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ಲಂತೆ.‌ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ್ಲಿದ್ಲಂತೆ.ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಗಾನವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ಲು.ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಗಾನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರಜ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸೂರಜ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಪಯಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.

About the Author
Ganavi suicide caseSuicide caseCrimeLatest Crime NewsBengaluru news

Trending News