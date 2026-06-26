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ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ  ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ : ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ನಾಳೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಭೈರಮಂಗಲದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಲಿ. ರೈತರ ಪರ ಇರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಗ್ರಹಿಸಿದರು.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 26, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:32 PM IST
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ  ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ : ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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