ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರ ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಡ. ರೈತರ ಮಧ್ಯೆಕೂತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೈತರ ಪರ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾಳೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭೈರಮಂಗಲ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಕೂರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಲಿ. ಪಹಣಿ ಇರುವ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ರೈತರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ, ಗಲಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೈತರ ಪರ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು , ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 40% ಕಮಿಷನ್, ಪೇ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಯಾರ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕುಟುಂಬದ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ರೈತರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೈತರ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರು : ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ HMT ಗಡಿಯಾರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.