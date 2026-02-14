English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಬಿಲ್ ವಿವಾದ: ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ 'ಬಿಲ್ ವಿವಾದ: 'ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ತೋರಿದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 14, 2026, 09:50 PM IST
  • ನಮಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ
  • ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ತೋರಿದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ
  • ಬಿಲ್' ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ

Trending Photos

300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ
camera icon6
Mahashivratri 2026
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ..
camera icon5
GK
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ..
EPFO ಇಪಿಎಸ್-95 ₹9000 ಪಿಂಚಣಿ... ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO pension
EPFO ಇಪಿಎಸ್-95 ₹9000 ಪಿಂಚಣಿ... ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘೀನಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರೆಷ್ಟು?
camera icon5
Lamborghini
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘೀನಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರೆಷ್ಟು?
ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ 'ಬಿಲ್ ವಿವಾದ: 'ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿವಂಗತ ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇವಲ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸತ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ "ದಿವಂಗತ ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚದ 'ಬಿಲ್' ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಘನತೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

'ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನವೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ತೋರಿದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ
 

ಬೆಂಗಳೂರುBengaluruKarnataka Legislative Councilಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್P. Ramaiah

Trending News