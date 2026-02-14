ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ 'ಬಿಲ್ ವಿವಾದ: 'ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿವಂಗತ ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇವಲ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸತ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
We are disheartened to see the spread of false news about the Police Department sending a bill to Late Mr. P.Ramiah’s family. This misinformation has been propelled to defame the department. Contrary to what is being said ,our family has not received any communication from the… pic.twitter.com/2aZuZ8AAOD
— Smaran Raghav Balaji (@SmaranBalaji) February 14, 2026
ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ "ದಿವಂಗತ ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚದ 'ಬಿಲ್' ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಘನತೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
'ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನವೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ತೋರಿದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ