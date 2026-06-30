/ಪತಿಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಭತ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

Women and Maintenance Law: ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯೆ (Interim Maintenance) ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪೊಂದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪತಿಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ.ಚಿಲ್ಲಕೂರು ಸುಮಲತಾ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸ್ವಯಂ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನೂ ಅದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೊಂದನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪತಿಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ಹಕ್ಕಿನಂತೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡದೆ, ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ತೀರ್ಪು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾನೂನು ವಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಈ ತೀರ್ಪು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವೂ ಅದರದೇ ಆದ ಸಂದರ್ಭದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.