English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಇಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ..!

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಇಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ..!

ಮುದ್ರಣ ಕಾಶಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡದಂತಾಗಿದೆ.. ಹೌದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 30, 2025, 11:40 PM IST
  • ಮುದ್ರಣ ಕಾಶಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡದಂತಾಗಿದೆ
  • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ
  • ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ

Trending Photos

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ! ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಬಂಗಾರ?
camera icon6
Top 10 countries with highest gold reserves
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ! ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಬಂಗಾರ?
ರಾಶಿಕಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ?
camera icon6
Bigg Boss Kannada
ರಾಶಿಕಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ?
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
camera icon5
today gold price drop
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!
camera icon5
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಇಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ..!

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡದಿದೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಪರದಾಟ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಇಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ..ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಖಾಯಂ ಸಿಇಓ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ, ಅನುದಾನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ವಿರೋಧ

ಹೌದು, ಮುದ್ರಣ ಕಾಶಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡದಂತಾಗಿದೆ.. ಹೌದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಿದ್ದೆ ಆಟವಾಗಿದೆ.2025 ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭರತ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ,ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಯಂ ಸಿಇಓ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ..ಹೀಗಾಗಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಸಿಇಓ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡಾ ಅವ್ರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡಾ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಿಇಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ ಡಿಸಿ ಅವರು.. ಹಾಗೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿಯ 28 ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಾಖೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಎನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ‌ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಓರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಸಿಇಓ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೇ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ್ರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಇಓ ಅವರನ್ನು ಖಾಯಂ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ರೋಚಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ..!

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲ.. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಾ.. ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಇಓ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇನಾದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಇದ್ದ ಓರ್ವ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯ ಭಾರ ಇಳಿಸುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು.
 

About the Author
GadagGadag DistrictGadag NewsGadag District Latest NewsKannada news

Trending News