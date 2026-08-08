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Hotel Associations: ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಿಂದ Swiggy-Zomato ಬಂದ್‌ ಇಲ್ಲ! ಹೋಟೆಲ್‌ ಸಂಘಗಳ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Swiggy-Zomato: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (BHA), ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NRAI) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ-ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್‌ 8) ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಸಿಇಒಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಪ್‌ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 08, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:28 PM IST
Hotel Associations: ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಿಂದ Swiggy-Zomato ಬಂದ್‌ ಇಲ್ಲ! ಹೋಟೆಲ್‌ ಸಂಘಗಳ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

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Prajwal B

Prajwal B

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