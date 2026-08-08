/Hotel Associations: ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಿಂದ Swiggy-Zomato ಬಂದ್‌ ಇಲ್ಲ! ಹೋಟೆಲ್‌ ಸಂಘಗಳ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Swiggy-Zomato vs Hotel Associations: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮ್ಯಾಟೋಗಳಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ಗಳ ಹವಾನೇ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ಗಳು (Online Food Delivery Apps) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (BHA), ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NRAI) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ-ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 8) ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಸಿಇಒಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಪ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ, ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿತತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಜೊಮ್ಯಾಟೋ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ CEO ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್!
ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಿಇಓಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ CEO ಗಳೇ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಕೊನೆಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ಎರಡು ಆಪ್ಗಳ CEO ಗಳ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ CEO ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಂದೂಡಿಕೆ...!
ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು, ಸಿಇಒಗಳು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೋಮ್ಯಾಟೋ ಸಿಇಒಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪ್ CEO ಮುಂದಿಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು?
1. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ (Promotion) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಾರದು.
2. ಪಾವತಿಗಳಿಂದ (Payouts) ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
3. ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (Service Charge) ಆಹಾರದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ವಿಧಿಸಬೇಕು. GST ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬಾರದು.
4. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ (Automatically) ನವೀಕರಿಸಬಾರದು.
5. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ:
* ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ (Long Distance Charges)
* ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಶುಲ್ಕ (Payment Collection Charges)
* ಪಾಕೆಟ್ ಹೀರೋ ಶುಲ್ಕ (Pocket Hero Fees)
* ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಒನ್ ಶುಲ್ಕ (Swiggy One Fees)
* ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕ (Restaurant Sponsored Cancellation Charges)
* ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಶುಲ್ಕ (Call Center Charges)
* ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಶುಲ್ಕ (Delivery Fee Sponsored by Restaurant)
* ಬೋಲ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ (Bolt Fees)
* ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕಗಳು.
6. ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ನೇಮಿತ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (Point of Contact - POC) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
7. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ (Helpdesk) ಆಯೋಜಿಸಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು.