English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ: ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Nomadic community  protest: ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಪಶ್ಯ ಜನಾಂಗ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:00 PM IST
  • ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ
  • ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Trending Photos

ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
camera icon11
leander paes relationship
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
camera icon7
Note sale
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
camera icon6
who should not eat watermelon
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
camera icon7
Shweta Tiwari
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ: ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಈಶ್ವರ, ಪಾರ್ವತಿ, ಹನುಮಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. 185 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ..

ಪ್ರತಿಭಟಕರ ಆಗ್ರಹ:
ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸ್ಪಶ್ಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು.

ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 6% ಮೀಸಲಾತಿ, ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 6% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಪಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸ್ಪಶ್ಯ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ.

ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು.

ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಹಲವು ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. 185 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nomadic community protestfreedom park

Trending News