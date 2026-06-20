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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘NRI ಸಚಿವಾಲಯ’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಗ್ರಹ

ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನೆರವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಇಲಾಖೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 20, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:13 PM IST
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘NRI ಸಚಿವಾಲಯ’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಗ್ರಹ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘NRI ಸಚಿವಾಲಯ’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಗ್ರಹ
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