English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ನಾರ್ವೇ ಕಪಲ್ಸ್! ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ದಾಂಪಂತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನವಜೋಡಿ..

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ನಾರ್ವೇ ಕಪಲ್ಸ್! ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ದಾಂಪಂತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನವಜೋಡಿ..

Norwegian couple Vedic wedding in Gokarna: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ನಾರ್ವೇ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ನವಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 28, 2025, 11:23 AM IST
  • ಗೋಕರ್ಣದ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್–ಆರ್ಟಿಮಾ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮುರಳಿ ಕಾಮತ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು

Trending Photos

ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
camera icon11
december horoscope 2025
ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
Visha Yoga
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
camera icon7
gold jewellery
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
camera icon7
coconut oil and amla powder
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ನಾರ್ವೇ ಕಪಲ್ಸ್! ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ದಾಂಪಂತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನವಜೋಡಿ..

Norwegian couple Vedic wedding in Gokarna: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ನಾರ್ವೇ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ನವಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ನಾರ್ವೇ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ನವಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹುದ್ದೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ

ವಿದೇಶಿಗರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮನಸೋತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಾರತೀಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗಂತೂ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾರ್ವೇ ಜೋಡಿಯೊಂದು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿ ಫೈಟ್

ಗೋಕರ್ಣದ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್–ಆರ್ಟಿಮಾ ಜೋಡಿ  ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಸುತ್ತ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ವಿದೇಶಿ ವಧೂ-ವರ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮುರಳಿ ಕಾಮತ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೈದಿಕ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಾರ್ವೇ ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು–ಸ್ಥಳೀಯರು ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Norwegian couple Vedic weddingNorwegian couple Vedic wedding in Gokarnawedding in Kudle Beach GokarnaNorwegian couple Indian weddingKudle Beach Resort

Trending News