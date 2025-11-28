ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ನಾರ್ವೇ ಕಪಲ್ಸ್! ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ದಾಂಪಂತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನವಜೋಡಿ..

Norwegian couple Vedic wedding in Gokarna: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ನಾರ್ವೇ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ನವಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ವಿದೇಶಿಗರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮನಸೋತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಾರತೀಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗಂತೂ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾರ್ವೇ ಜೋಡಿಯೊಂದು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಕರ್ಣದ ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್–ಆರ್ಟಿಮಾ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಸುತ್ತ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ವಿದೇಶಿ ವಧೂ-ವರ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮುರಳಿ ಕಾಮತ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೈದಿಕ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಾರ್ವೇ ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು–ಸ್ಥಳೀಯರು ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.