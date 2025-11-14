English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ನವಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ : ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್‌ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ?!

ನವಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ : ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್‌ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ?!

Bengaluru: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ‘ನವಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಚರ್ಚೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ಸಂಚಲನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

Written by - Prashobh Devanahalli | Edited by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 14, 2025, 09:11 AM IST
  • ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ಸಂಚಲನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
  • ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಷ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು
camera icon6
India's 20 thousand crores will be made in Iran in this country
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು
12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌
camera icon11
Trigraghi yoga
12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಆರ್ಮಿ/ ಸೇನೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 5 ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?
camera icon5
Budget of World's Most Powerful Army
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಆರ್ಮಿ/ ಸೇನೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 5 ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?
16 ವರ್ಷಗಳ ಗುರು ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಭಾಗ್ಯ !
camera icon5
GuruBala
16 ವರ್ಷಗಳ ಗುರು ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಭಾಗ್ಯ !
ನವಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ : ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್‌ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ?!

Bengaluru: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ‘ನವಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಚರ್ಚೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ಸಂಚಲನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದ ಮಾತುಗಳು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಷ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನಿಖಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾದರೆ, ಸಮುದಾಯದ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಲು ಹೆಚ್.ಡಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿಕೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಂಕೋಲೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನಲೆ—ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಿತಾಮಹ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಸಹಮತವೂ ದೊರೆತಿರುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರದೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
Nikhil KumaraswamyHDKJDSNovember Kranthipolitics

Trending News