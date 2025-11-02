English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪುನರ್‌ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 2, 2025, 10:43 PM IST
ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನವೆಂಬರ್ ಬರುತ್ತಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕುತೂಹಲ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ,  ಸಿಎಂ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಂತೂ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ  ಸಚಿವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ.

ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉತ್ತರದ ನಡುವೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್ ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇನ್ನೂ ಸಿಎಂ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಿದ್ರೂ ಈಕೆಯ ಎದುರು ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಅಪ್ಸರೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೀ ಕನ್ಯೆ

ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್ , ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿ ಗದ್ದಲ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು ದೆಹಲಿ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡೊದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟದ ಫೈಟ್ ನಡುವೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಎಂ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಆಢಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಿದೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಚಿವರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಪರೇಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅವರವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.ನಾನು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿನಿ ಆ ಬಳಿಕ ಕಾವೇರಿ ಕೇಸ್ ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಿದೆ.ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ.ಕೆಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ,ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಪೀಸ್ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ʼ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌..

ಇನ್ನೂ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ, ನಾನೂ ನಾಡಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು..

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೀಶಫಲ್ , ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಗುದ್ದಾಟದ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತುಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಚಿವರಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ.. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

