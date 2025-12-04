English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ʼಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹರೀತಾರೆ.. ಅದ್ಕೆ ನಾನು MLA ಆಗಿನೇ ಇರ್ತಿನಿʼ.. ಶಾಸಕ NYG ಹೇಳಿಕೆ

ʼಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹರೀತಾರೆ.. ಅದ್ಕೆ ನಾನು MLA ಆಗಿನೇ ಇರ್ತಿನಿʼ.. ಶಾಸಕ NYG ಹೇಳಿಕೆ

NY Gopalakrishna: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ NY ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:45 AM IST
  • ಏಳು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ NY ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
  • ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ʼಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹರೀತಾರೆ.. ಅದ್ಕೆ ನಾನು MLA ಆಗಿನೇ ಇರ್ತಿನಿʼ.. ಶಾಸಕ NYG ಹೇಳಿಕೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಏಳು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ NY ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ʼನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. MLA ಆಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹರೀತಾರೆ.. ಹಾಗಾಗಿ MLA ಆಗಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.ʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಾಚ್..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?

ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು.. ʼನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿʼ.. ಎಂದು ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ, MLA ಆಗಿ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಾಚ್..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

NY GopalakrishnaNY Gopalakrishna commentpoliticsKarnataka politics

