ʼಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹರೀತಾರೆ.. ಅದ್ಕೆ ನಾನು MLA ಆಗಿನೇ ಇರ್ತಿನಿʼ.. ಶಾಸಕ NYG ಹೇಳಿಕೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಏಳು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ NY ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ʼನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. MLA ಆಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹರೀತಾರೆ.. ಹಾಗಾಗಿ MLA ಆಗಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.ʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು.. ʼನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿʼ.. ಎಂದು ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ, MLA ಆಗಿ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ..
