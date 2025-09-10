ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ; ಮತ್ತೆರಡು ದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

Dussehra holidays: ದಸರಾ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯ ಅನುಸಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಸರಾಗೆ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯೂ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ರಜಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ರಜೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಗೋಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳ 24 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ
ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ದಿನದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಗೋಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ರಜೆಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ 21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ದಸರಾ ರಜೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.