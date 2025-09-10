English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ; ಮತ್ತೆರಡು ದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

schools Holidays: ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯ ಅನುಸಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಸರಾಗೆ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯೂ ಸೇರಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 10, 2025, 01:18 PM IST
    • ದಸರಾ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭ
    • ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಸರಾ ರಜೆ
    • ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ

Dussehra holidays: ದಸರಾ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Asia Cup 2025ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11 ಪ್ರಕಟ..! ಯಾರು ಇನ್‌? ಯಾರು ಔಟ್

ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯ ಅನುಸಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಸರಾಗೆ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯೂ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ರಜಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ರಜೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಗೋಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳ 24 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ

ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ದಿನದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಗೋಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ರಜೆಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ 21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ದಸರಾ ರಜೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ GST ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭ..!  

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

