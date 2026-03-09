English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವು ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಡವೆ ನಗದು ಮಾಯ

old lady: ಮಕ್ಕಳ ಆಸರೆ ಪಡೆಯದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟು ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಡವೆ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 9, 2026, 05:42 PM IST
  • ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವು
  • ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೊ*ಲೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಏನೇ ಹೇಳಿ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.‌ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನಗದು, ಆಭರಣ ಕಳವಾದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಸಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

83 ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಎಂಬಾಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆಗೆ ಒಂಟಿತನವೇ ಶಾಪವಾಗಿದೆ‌.
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಮ್ಮಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ತಾನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸುಖೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು‌. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.‌ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ, ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಕಳವಾಗಿದ್ದು ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆಭರಣ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳು  ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ತನಕ ತಾನೂ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ಮ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು 50 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಗಾಲೂ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎದುರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಓಲೆ, ಸರವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಗದನ್ನು ಎಗರಿಸಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ- ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವೃದ್ಧೆ ಕೊಲೆ ನಡೆಯಿತಾ ಇಲ್ಲವೇ ವೃದ್ಧೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಎಗರಿಸಿದ್ರಾ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಯುಡಿಆರ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

