ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಎಎಸ್ಐ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿ

Mahalingpur: ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಎಸ್ಐ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಮಠ (52) ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:27 AM IST
  • ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
  • ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗಲೇ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
  • ಮೃತ ಎಎಸ್ಐ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಮಠ ಅವರು ಮೂಲತಃ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಹೇರಿ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದವರು.

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಎಎಸ್ಐ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿ

Mahalingpur: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಎಸ್ಐ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಮಠ (52) ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗಲೇ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ಅಸುನೀಗಿದರು.

ಮೃತ ಎಎಸ್ಐ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಮಠ ಅವರು ಮೂಲತಃ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಹೇರಿ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.

ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ನೆರಳು ಆವರಿಸಿದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧು-ಬಳಗದವರು ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಮಠ ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
 

Mahalingpur ASI deathon duty heart attackVijayapura police newsBagalkote district newsKarnataka police officer dies

