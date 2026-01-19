'ನಾನು ನಿಂತಿರುವ ಈ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1000 ಕೆಜಿ ಚಾಮುಂಡಿ‌ ದೇವಿಯ ಚಿನ್ನದ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ'

ಗದಗ: ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಭೂಮಿ ಅಗೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ಅವಶೇಷಗಳು, ಶಿಲಾಕೃತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೂಕ್ತ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದರು.ನಂತರ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಡಲೆ ಆಕಾರದ ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಆಯುಧ, ಲೋಹದ ಗಂಟೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶಿಲಾಕೃತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿಸಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಿಯರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇಂದು 4ನೇ ದಿನದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ 4ನೇ ದಿನದ ಕೆಲಸ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.ಕಾರಣ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುವ ವೇತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಉತ್ಖನ ಕೆಲಸ 45 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ದಿನಕ್ಕೆ 374 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ಹಣ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 374 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೂ 374 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇತರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಜಮೀನು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಗಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆವಿ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 500 ರಿಂದ 600 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 1000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತೆವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 4ನೇ ದಿನದ ಉತ್ಖನನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಡಲೆ ಆಕಾರದ ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೊನಚಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಉತ್ಖನನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಳವಡಿಸಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಲೋಹದ ಗಂಟೆಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿಸಿತ ಹಿಂಬದಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಮಿಸಿದರು.ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ಜನ ಕೂಗಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು.ನಾನು ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಪವಾಡ ಪುರುಷ. ನಾನು ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ಮೂರ್ತಿ, ಕೀರಿಟ ಇದೆ ಎಂದು ಜನ್ರನ್ನು ನಂಭಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು.ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಸಿದರು.
ಮೊದ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜನ್ರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳುವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಬದಿ ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಿದರು. ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿಸಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಗೆ ಚಟಾಕಿಯಂತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.