/Onion Price Hike: ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ, ಜನರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು! ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ

Onion Price Hike: ಕರ್ನಾಟಕದ (Karnataka) ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಲೆನೋವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೇ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲು, ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸುಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ರೂ.ವರೆಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ರೂ. ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ದರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೇವಲ 40 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 60 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂತರವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದರ ಹೆಚ್ಷಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅತಿಯಾದ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಕೆಜಿಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ರೂ.ವರೆಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.