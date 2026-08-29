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Onion Price Hike: ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ, ಜನರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು! ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ

Price Hike: ಹಾಲು, ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸುಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 29, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:24 PM IST
Onion Price Hike: ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ, ಜನರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು! ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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