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ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಹುಚ್ಚು ತಂದ ಮಹಾವಿನಾಶ: ಹೆತ್ತವರು, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ತಾನೂ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಯುವಕ!

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಹುಚ್ಚು ಒಂದು ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿಗೆಡಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆಟದ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಇರಿದು, ಬಳಿಕ ತಾನು ಸಹ ಚಾಕು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಾಅಯೋಧ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 07, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:45 AM IST
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಹುಚ್ಚು ತಂದ ಮಹಾವಿನಾಶ: ಹೆತ್ತವರು, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ತಾನೂ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಯುವಕ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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