ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿರೋಧ: ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೋರಾಟ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರ ಮೂಲದ ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಿಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 6, 2025, 03:58 PM IST
  • ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿರೋಧ
  • ವಿರೋಧ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು
  • ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿರೋಧ: ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೋರಾಟ

Alpine Ethanol Limited Company

: ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಪತ್ತು & ಫಲವತ್ತತೆಯ ನಾಡಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಕೆರೆ ಕಬಳಿಸಿ ವಿರೋಧಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ, ಪರಿಸರ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ಧಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ, ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.  

ಹೌದು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರ ಮೂಲದ ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಿಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಊರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಹೊಗೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗದೇ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ಧ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ, ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಸ್ಥಳಿಯರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಯಲಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸೈಲೆಂಟ್

ಹಿರೇಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸರಹದ್ದಿನ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 45 ಮತ್ತು 46ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಊರಿನ ಜನ-ಜಾನುವಾರು, ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾದ ಕೆರೆ ಸಹ ಕಬಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಸ್ಥಳಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧವಿದೆ. ಸ್ಥಳಿಯರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಹಿರೇಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಎಥೆನಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್, ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸಹ ಇತ್ತ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪ ಸ್ಥಳಿಯರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಊರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಟ್ಟಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳಿಯರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮನವೊಲಿಸಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಫ್‌ ಸಿರಫ್‌ ದುರಂತ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ : ದಿನೇಶ ಗುಂಡೂರಾವ್‌

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Alpine Ethanol Limited CompanyGadagLakshmeshwarHiremallapuraOpposition to the establishment of the factory

