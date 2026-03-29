ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಏಕಾಂಗಿ, ವಯೋವೃದ್ಧ ʼಗಜೇಂದ್ರʼನನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆದೇಶ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹಲವು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ವಯೋವೃದ್ಧ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಾನೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸದ್ಯ 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈತ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈತ ಕೆ.ಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಆನೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈತ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಹಲವು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಕಾಡಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾಡಾನೆಗಳಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ, ಬಿಆರ್ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಬಿಆರ್ಟಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಅವರನ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತರಾದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
