  • ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಏಕಾಂಗಿ, ವಯೋವೃದ್ಧ ʼಗಜೇಂದ್ರʼನನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆದೇಶ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಏಕಾಂಗಿ, ವಯೋವೃದ್ಧ ʼಗಜೇಂದ್ರʼನನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆದೇಶ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಾನೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸದ್ಯ 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈತ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 29, 2026, 09:47 AM IST
  • ಸದ್ಯ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ವಯೋವೃದ್ಧ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ
  • ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಾನೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸದ್ಯ 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ
  • ಗಜೇಂದ್ರ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ

Trending Photos

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಏಕಾಂಗಿ, ವಯೋವೃದ್ಧ ʼಗಜೇಂದ್ರʼನನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆದೇಶ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹಲವು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ವಯೋವೃದ್ಧ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಾನೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸದ್ಯ 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈತ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈತ ಕೆ.ಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆನೆ ಇತ್ತು.‌‌ ಆ ಆನೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈತ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 

ಹಲವು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಕಾಡಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾಡಾನೆಗಳಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ, ಬಿಆರ್‌ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಬಿಆರ್‌ಟಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಅವರನ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತರಾದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

