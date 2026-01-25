ಪುಸ್ತಕ ಸಂತ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಒಲಿದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಮಂಡ್ಯ: ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹಿ ,ಪುಸ್ತಕ ಸಂತ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯ ಅಂಕೇಗೌಡರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯನ್ಯತ ನಾಗರೀಕ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯದ ಪಾಂಡವಪುರದ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯನ್ನ ಕಳೆದ 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಕೇಗೌಡರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂಕೇಗೌಡರು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದು, 2500 ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ, 2500 ಭಗವದ್ಗೀತೆ, 6 ಲಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, 5 ಲಕ್ಷ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿಗಳು, 36 ಸಾವಿರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ 15 ಸಾವಿರ ಕನ್ನಡ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅಂಕೇಗೌಡರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಕ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 7ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಳದ ಹಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ್ರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.