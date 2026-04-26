ಮಠದ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಸಮಿತಿ, ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಹರಿಹರ ಪೀಠದ ವಿವಾದ

ಹರಿಹರ: ಪಂಚಮ ಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಲೆಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಬೆ ಕರೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಲೆಕ್ಕಕೊಡಿ ಚಳುವಳಿ ಎಂಬು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕಿದ್ದು ಮಠದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೀಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ಬಳಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹರ ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಲೆಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪದಚ್ಯುತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದೀಗ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳುವಳಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ 18 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, 2008 ರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಕರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮಠಕ್ಕೆ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಜ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಮಠ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಅನುದಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು, 2018ರಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತೃಯ ನಡೆದ ಹರಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಒದಗಿಸಿ ಎಂದಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಾವಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಠದ ಹಣ ಕಬಳಿಸಿದ ಕೆಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಠದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಹರಿಹರ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂ.ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗದ್ದುಗೆ, ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹನಗವಾಡಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ, ಮಂಗ ಮೊಸರು ತಿಂದು ಮೇಕೆ ಮೂತಿಗೆ ಒರೆಸಿದ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ.ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಶಪಿಸುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ನೀವೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು, ಬಳಿಕ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕಕೊಡಿ ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಈ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿ ಸಮಿತಿ. ಈ ಎರಡು ಬಣಗಳ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಹರ ಮಠದ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.