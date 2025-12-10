ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ! ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೈ ನಾಯಕರು

ಬೆಳಗಾವಿ : ಹೀಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರೋ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾಯಿತಿ ಹೊರಾಟಗಾರರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ಹಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಪೊಲೀಸರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು.
ಯಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೇ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಂಧನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೇ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿಚಾರ್ಚ್ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀಗಳು, ಸಿಎಂ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕಾಗಿ ಲಾಠಿಚಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನೋವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಲಿಂಗಾಯತ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಸಿಎಂ ಕರೆಯುವವರೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೌನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಾಳ್, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಬಳಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾದ್ರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾವು ಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜನ ಶ್ರೀ, ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು.
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದವರನ್ನು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೋರಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಮೌನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಯತ್ನಾಳ್, ಕಾಶಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲಿ, 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಆದರೇ ಈಗ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗೋ ಆಸೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೂವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಾಶಪ್ಪನವರ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗುಡುಗಿದ್ರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಜೀವಂತ ಇಡೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು, ಗೆಲ್ಲಲ್ಲು ಹೋರಾಟ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಕರು ಈಗ ಮೌನ ವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಗು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮಾಜ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.