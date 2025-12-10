English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ! ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೈ ನಾಯಕರು

ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ! ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೈ ನಾಯಕರು

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯತ್ನಾಳ್, ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸದ್ಯ ದೂರು ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 10, 2025, 08:51 PM IST
    • ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ.
    • ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸದ್ಯ ದೂರು ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ: ಸಂಬಳ-ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ: ಸಂಬಳ-ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ
ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ... ಬೂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ
camera icon6
coconut oil and amla powder
ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ... ಬೂದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ
ಇವೇ ನೋಡಿ 2026ರ ಟಾಪ್ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಭೋಗ..!
camera icon5
lucky zodiac signs 2026
ಇವೇ ನೋಡಿ 2026ರ ಟಾಪ್ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಭೋಗ..!
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
coconut oil charcoal powder
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ! ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೈ ನಾಯಕರು

ಬೆಳಗಾವಿ : ಹೀಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರೋ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾಯಿತಿ ಹೊರಾಟಗಾರರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ಹಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಪೊಲೀಸರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೇ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಂಧನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೇ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿಚಾರ್ಚ್ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀಗಳು, ಸಿಎಂ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕಾಗಿ ಲಾಠಿಚಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನೋವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಲಿಂಗಾಯತ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಸಿಎಂ ಕರೆಯುವವರೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇನ್ನೂ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೌನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಾಳ್, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಬಳಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾದ್ರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾವು ಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜನ ಶ್ರೀ, ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದವರನ್ನು ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೋರಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಮೌನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಯತ್ನಾಳ್, ಕಾಶಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲಿ, 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಆದರೇ ಈಗ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗೋ ಆಸೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೂವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಾಶಪ್ಪನವರ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗುಡುಗಿದ್ರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಜೀವಂತ ಇಡೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು, ಗೆಲ್ಲಲ್ಲು ಹೋರಾಟ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಕರು ಈಗ ಮೌನ ವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಗು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮಾಜ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

belagavireservationPanchamasali ReservationKarnataka protestpolice detention

Trending News