ಧರ್ಮಸ್ಥಳ SIT ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉತ್ತರ!? ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ 'ಮುಸುಕಧಾರಿ' ಮುಖವಾಡ..?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಪ್ರಣವ್ ಮೊಹಂತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐಟಿ ತಂಡ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ೧೩ ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆದು ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು,ಮೂಳೆ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿ, ಧರ್ಮದ ರ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ.ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೂರು, ತನಿಖೆ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಹತಿ ಆಧರಿಸಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಐ ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಣವ್ ಮೊಹಂತಿ,ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಎಸ್ ಐಟಿಯ ವರದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಸದ್ಯ ಅನಾಮಿಕನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದ್ರೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಆರೋಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೀಕಲಾಟ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಎಂಬುದು ನಾಳಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
