  ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪಣ : ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಭೇಟಿ

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪಣ : ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ 'ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ' ಭೇಟಿ

ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಿ ವರದಿ‌ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ‌ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೈಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೈದಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Dec 2, 2025, 07:20 PM IST
    • ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನ ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ
    • ಮಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿಗೂ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಭೇಟಿ
    • ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪಣ : ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ 'ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ' ಭೇಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿತ್ತು. ಉಗ್ರನ ಕೈಗೂ ಮೊಬೈಲ್, ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ ಕೈನಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ ಫೋನ್, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸೋಕೆ ಟಿವಿ. ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದ್ದ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಹಿತೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಸೇರಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಹೌದು... ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಹಿತೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿರುವ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿಯು ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಾಡಳಿತ ಜಾರಿ ತಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಮಾಲೀಕರೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ

ಅಲ್ಲದೇ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿಗೂ ಸಮಿತಿಯು ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಜೈಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೀಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೈದಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನ ಮ್ಯಾನ್ಯಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಗರೇಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂಧಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಶೋಧ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡವು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ 'ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್'

ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕೈದಿಗಳು ಊಟ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನೊಳಗಿರುವ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಜೈಲಿನ ನಿಯಾಮವಳಿ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕೊ‌ ಅದನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಡಿ-ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೈಲಿನ ಕೈಪಿಡಿ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.‌

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

