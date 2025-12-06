ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ : ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೈಲು ವಾರ್ಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ನಡೆದ ಹಲವು ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಸಂಬಂದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾರಕ್ ನ್ನು ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನೆ ದಿನೆ ಜೈಲಿನ ಓಳಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಜೈಲಿನ ವಾರ್ಡನ್ ಗಳೆ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇದಿತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ತಗಲಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಇನ್ನು ನನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ವಾರ್ಡನ್ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಾತ್ರಿಪಾಳಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟಿಲ್ DFMD ಮೂಲಕ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ HHMD ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಪ್ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಧರಿಸಿದ ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 02 ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು 60 ಗ್ರಾಂ ನಿಷೇಧಿತ ರೀತಿಯ ತೇಳುವಾದ ಪೇಪರ್ ತರಹದ ವಸ್ತು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆ ವಸ್ಸುಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಡನ್ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪ್ರರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಲಿಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೆಡ್ಲರ್ ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಿನೇ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಖೈದಿಗಳು ತಿರುಗಿಬೀಳ್ತಾರ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.