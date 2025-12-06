English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ : ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೈಲು ವಾರ್ಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಡಿಯೊ ಸಂಬಂದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಕೇಕ್ ಹಾಕಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತೆ ಜೈಲಿನ ಅದಿಕಾರಿಗಳೇ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇದಿತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 6, 2025, 09:03 PM IST
    • ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ವಾರ್ಡನ್
    • ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿಷೇದಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ.
    • ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪರಮೇಶ್ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ನಡೆದ ಹಲವು ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಸಂಬಂದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾರಕ್ ನ್ನು ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನೆ ದಿನೆ ಜೈಲಿನ ಓಳಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಜೈಲಿನ ವಾರ್ಡನ್ ಗಳೆ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇದಿತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ತಗಲಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ಇನ್ನು ನನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ವಾರ್ಡನ್ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಾತ್ರಿಪಾಳಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟಿಲ್ DFMD ಮೂಲಕ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ HHMD ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಪ್ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟ ಕೈಗಡಿಯಾರ : ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಂಟಕ..?

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಧರಿಸಿದ ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 02 ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು 60 ಗ್ರಾಂ ನಿಷೇಧಿತ ರೀತಿಯ ತೇಳುವಾದ ಪೇಪರ್ ತರಹದ ವಸ್ತು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆ ವಸ್ಸುಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಡನ್ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪ್ರರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಲಿಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೆಡ್ಲರ್ ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಿನೇ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಖೈದಿಗಳು ತಿರುಗಿಬೀಳ್ತಾರ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

jailBangalore Central JailParappana Agrahara Jailjail warden arresteddrugs in prison

