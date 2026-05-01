ಗದಗ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಪದಕ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲದೊಂದಿಗೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಛಲ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈಕೆ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ಚುರು-ಚುರುಗಳಾಗ್ತಿವೆ. ಅರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರವರು.? ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತೀರಾ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಬಾಲಕಿ..ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿರೊ ಪ್ರತಿಭೆ.. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಸಾಧಕಿ..ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಕುವರಿ..ಹೌದು ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಅಂಜಲಿ. ಮೂಲತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಿ ಹೊಸೂರಿನ ಮಗಳು. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ, ನಂತ್ರ ಗದುಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ತನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಕ್ಕೂ ಸೈ ಅಂತ ಶಹಭಾಸಗಿರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮೂಲತ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಅಂಜಲಿ ಮೊದ-ಮೊದಲು ಮನೆಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ, ಖುದ್ದು ತಾನೇ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸೊದನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತ್ರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೈಕಲ್ ತರಬೇತುದಾರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅನಂತ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಂಜಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಂಜಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಲೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಫೀಸ್ ಭರಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅಂಜಲಿಗಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಅಂಜಲಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಸರ್ಕಾರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನೆರವು ಸಿಕ್ರೆ, ನಾನು ಫೈಲೇಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಫೈಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಾಳೆ ಅಂಜಲಿ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಜಲಿ, ಸದ್ಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೊ.? ಇಲ್ವೊ..? ಅನ್ನೊ ಆತಂಕ ಅಂಜಲಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಪೆನ್ನು, ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಸದ್ಯ ಫೈಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಜಲಿ ಆಸೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುತ್ತು ತಾಯಿ ನೀಲವ್ವ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇವರ ದುಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಆದ್ರೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿಸುವಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿವಂತಿಕೆ ಪಾಲಕರಿಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಜಲಿ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಸದ್ಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿದೆ.
ಅಂಜಲಿಯ ಪೋಷಕರು ಮೊದಲೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಮಗಳಾದ್ರು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೊ ಹಂಬಲ ಪೋಷಕರದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಅಂಜಲಿ ಆಸೆ, ಶ್ರಮ,ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೆ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.