KSRTC Revenue Loss: ದಶಕದಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹೈಟೆಕ್ ಪೀಣ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಇದೀಗ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ.
KSRTC Revenue Loss: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಸೆಯುವ ಪೀಣ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೈಟೆಕ್ ಪೀಣ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭದ್ರತೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ)ಗೆ ʼಬಿಳಿ ಆನೆʼ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಇದೀಗ ಪೀಣ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಗವನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮದುವೆ ಮಂಟಪ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜು 50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
2014 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪೀಣ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಬಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದಶಕದಿಂದ ಅನಾಥವಾಗಿ ಇರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವೆಚ್ಚವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಪೀಣ್ಯ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ನಗರದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಿಲ್ದಾಣವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗಿ ʼಬಿಳಿ ಆನೆʼಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ನಿಗಮ:
ನೆಲಮಹಡಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ಥಿನ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಪೀಣ್ಯದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ಥಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಪೀಣ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವತಾರ: ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹಬ್
ಪೀಣ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹಬ್ ಆಗಲಿದೆಯಾ? ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ?. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ 'ಬಾಡಿಗೆ' ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಖಾಸಗಿಯವರು ಬರ್ತಾರಾ? ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ? ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ & ಮಾಲ್ ಬರುತ್ತಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.